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Londra'da bir kamyonet yayaların arasına daldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir cami yakınında kamyonet yayaların arasına daldı. Reuters Haber Ajansı'na göre olayda yaralılar var. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Dünya / 19 Haziran 2017 Pazartesi 03:33
Londra'da bir kamyonet yayaların arasına daldı
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Londra'nın kuzeyinde yer alan Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, minibüsü kaldırımdaki yayaların üzerine sürdü.

Olayda, en az 7 kişi yaralandı. Cami yakınındaki olaya ilişkin bir kişi yakalandı. Polis, bölgeyi kordon altına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, 'Şu an çok büyük bir olay var. Görevliler yaralılara müdahale ediyor. 1 kişi yakalandı' denildi.

Olayın terörle bağlantısı olup olmadığı konusunda doğrulanmış bir bilgi sözkonusu değil.



Londra'da bu ay başında ve mart ayında benzer olaylar yaşanmıştı.

Kullandıkları minibüsle 3 Haziran gecesi Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevredekileri bıçaklayan 3 kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların yanı sıra 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Mart ayında da 'Adrian Russell Ajao' isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Aracından çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Bu saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.








Londra


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