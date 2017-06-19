USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

Kamuoyunda taktığı kırmızı fularıyla tanınan terörist Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası gözaltına alındı.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 09:53
Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

Gezi Parkı eylemleri sırasında taktığı kırmızı fularla parlatılmaya çalışılan sonrasında terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil Mayıs ayı sonunda Rakka'da öldürülmüştü.

CENAZEYE GİTMİŞLERDİ

Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazeye anne ve babası da katılmıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Daha önce HDP'den milletvekili adayı olan ve terör yandaşı söylemlerde bulunan anne Nuray Erçağan ile baba Kobani dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındılar.


'Kırmızı fularlı' terörist Kobani'de toprağa verildi

Terör YandaşıMilletvekiliTerör ÖrgütüGezi ParkıSabiha Gökçen Havalimanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı