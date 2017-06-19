Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

Gezi Parkı eylemleri sırasında taktığı kırmızı fularla parlatılmaya çalışılan sonrasında terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil Mayıs ayı sonunda Rakka'da öldürülmüştü.



CENAZEYE GİTMİŞLERDİ



Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazeye anne ve babası da katılmıştı.



GÖZALTINA ALINDILAR



Daha önce HDP'den milletvekili adayı olan ve terör yandaşı söylemlerde bulunan anne Nuray Erçağan ile baba Kobani dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındılar.





'Kırmızı fularlı' terörist Kobani'de toprağa verildi