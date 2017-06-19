Gezi Parkı protestoları sırasında 'kırmızı fularlı kız' olarak gündeme gelen ve PKK'ya katılmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası, kızlarının cenazesine katılmak üzere 13 Haziran'da Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El-Arab (Kobani) bölgesine geçmişlerdi.



Cenaze töreni sonrasında bu sabah Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan uçakla Türkiye'ye dönen Karacagil'in annesi Nuray Erçağan ile babası Ömer Karacagil, ‘terör örgütü propagandası' yapmak suçlaması ile haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınmıştı.



Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen anne Nuray Erçağan ile baba Ömer Karacagil, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Ayda 2 kez karakola imza atma şartı konulan anne ve baba, adliye çıkışında yakınları tarafından karşılandı. Yakınları ile hasret gideren çift, yaptıkları kısa açıklama ile gözaltına alınmalarına tepki gösterdi.



Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında 'Kırmızı fularlı' terörist Kobani'de toprağa verildi Kırmızı fularlı PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil öldürüldü Kaynak : İHA