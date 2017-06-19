USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kılıçdaroğlu köy evinde iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüşün beşinci gününde konakladığı Bulak köyünde, davet üzerine bir köy sakinin evinde iftar yemeğine katıldı.

Siyaset / 19 Haziran 2017 Pazartesi 22:18
Kılıçdaroğlu köy evinde iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüşün beşinci gününde konakladığı Bulak köyünde, davet üzerine bir köy sakinin evinde iftar yemeğine katıldı.

Kılıçdaroğlu ve yürüyüşe katılan CHP'lilerin, Güvenpark'tan başlayan yürüyüşünün beşinci günü, Kızılcahamam sınırları içindeki Bulak köyünün girişindeki kamp alanına varılmasıyla tamamladı.

Geceyi burada geçirecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, akşam saatlerinde bir köy sakininin iftar daveti iletildi.

Kılıçdaroğlu, davet üzerine, Bulak köyü sakinlerinden Turgut Köprücüoğlu'nun evinde iftara katıldı. İftarda köy muhtarı Turan Aslanoğlu da bulundu.

Aile üyeleriyle sohbet eden Kılıçdaroğlu, iftarın ardından kamp alanındaki karavanına geçti.


Kaynak : AA

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluKöy MuhtarıEnis Berberoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı