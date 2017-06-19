Katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı

Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayalıpınar Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden henüz sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 47 LH 586 ve 35 HB 3927 plakalı iki kamyonet, çarpıştıktan sonra devrildi.



Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kaymakam Hüseyin Tekin, hastanede yaralıları ziyaret etti.



Kaynak : AA