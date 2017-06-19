Katar, BAE gaz vermeye devam edecek

Katar Petrol Şirketi CEO'su ve Katar Gaz Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Saad Şeride el-Kabi, ülkesinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile olan kardeşliğin gereği gaz sevkiyatını sürdürdüğünü söyledi.



Kabi, yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin yalnızca sözleşmelere değil, ahlaki ilkelere de bağlı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



'Katar, gaz ve petrol konusundaki uluslararası bütün sözleşme ve anlaşmalara bağlılığını koruyor. Katar, ahlaki değerleri sözleşmelere tercih ettiği için BAE'ye gaz sevkiyatını durdurmadı. Katar, ablukayı da kapsayan mücbir sebep hali gibi gaz sevkiyatının durdurulmasını gerektiren şartların mevcudiyetine rağmen BAE'ye gaz akışını aksatmadı.'



Katar, başta BAE olmak üzere 27 ülkeye doğalgaz ihraç ediyor. Katar, dünyadaki doğalgaz tüketiminin yüzde 30'luk kısmını karşılıyor.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.



Kaynak : AA