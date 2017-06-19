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İzmir Limanı'nda korkunç ölüm

İzmir Limanı’nda, başına vinç üzerindeki konteyner kilidi düşen bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:17
İzmir Limanı'nda korkunç ölüm

İddiaya göre, özel bir gümrük müşavirliği ve danışmanlık şirketinde çalışan Fırat Göktuna (25), liman içindeki personel harici girilmemesi gereken yük elleçleme sahasına girdi.

Bu sırada Göktuna'nın başına vinç üzerindeki konteyner kilidi düştü.

Göktuna, kilidin düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Göktuna'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaynak : İHA

Adli Tıp


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