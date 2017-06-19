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İstanbul'da 'Kurt Kapanı-6' operasyonu!

Anadolu yakasında bin polisin katıldığı operasyon kapsamında, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu yerler ve otoyolların da aralarında bulunduğu bölgelerde uygulama yapılıyor.

3. Sayfa / 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:13
İstanbul'da 'Kurt Kapanı-6' operasyonu!

İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteğiyle 'Kurt Kapanı-6' operasyonu kapsamında, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen operasyona, emniyete bağlı tüm şubelerden ve Anadolu yakasındaki ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı bin polis katılıyor.

İstanbul emniyetine bağlı Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Sabiha Gökçen havalimanı, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu belirtilen bölgeler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu noktalarda denetimler yapılıyor.

Operasyonda, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının gerçekleştirildiği, umuma açık mekanlar ve iş yerleri ile araçların da arandığı belirtildi.

'Kurt Kapanı-6' operasyonu kapsamında, saat 14.00'da başlayan denetim ve uygulamalar, saat 16.00'da sona erecek.
Kaynak : AA

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