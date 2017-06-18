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İran Suriye'yi vurdu

İran Tahran'daki terör saldırısına misilleme olarak, Suriye'nin doğusundaki DEAŞ mevzilerini füzeyle vurdu.

3. Sayfa / 18 Haziran 2017 Pazar 22:50
İran Suriye'yi vurdu

İran intikam almaya devam ediyor. Devrim muhafızları, Suriye'de DEAŞ militanlarını füzeyle vurdu.

İran Devrim Muhafızları'na ait internet sitesi sepahnews'ten yapılan yazılı açıklamada, Tahran'daki terör saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyru'z Zur kentine Kermanşah ve Kürdistan eyaletlerinden yerden yere füze atışı yapıldığı duyuruldu.

'MASUMLARIN KANINI DÖKENLER CEVAPSIZ KALMAYACAK'

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında DEAŞ'ın Suriye'nin doğusunda bulunan kamplarının füzelerle imha edildiği ifade edildi ve 'masumların kanının dökülmesi cevapsız kalmayacak' denildi.
Açıklamada, 'tekfirci teröristlere' yönelik yapıldığı iddia edilen saldırı sonucu bazı terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

23 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Başkent Tahran'da 7 Haziran günü İran Meclisi ve devrim önderi Ayetullah Humeyni'nin türbesine silahlı saldırı düzenlenmiş, 5 saldırganla birlikte 23 kişinin öldüğü saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Kaynak : AA

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