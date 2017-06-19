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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadeleye ilişkin son bir haftanın rakamları paylaşıldı. Son bir haftada 51 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 bin 613 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:59
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörle mücadeleye ilişkin son bir haftanın rakamları paylaşıldı. Son bir haftada 51 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 bin 613 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

33 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı'nca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı


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