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Hasan Cemal şimdi de orada ortaya çıktı

FETÖ'nün medya yapılanması davasının ilk duruşması bugün görülecek.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:05
Hasan Cemal şimdi de orada ortaya çıktı

Kandil'de PKK yöneticileriyle görüşen, hendek başında teröristlerle poz veren Hasan Cemal bu kez de Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin arkasında... Cemal, adliye önünde Nazlı Ilıcak ve Ahmet Ahmet Altan'ın posterini taşıyıp sanıklara destek verdi.

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasının ilk duruşması, bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek. 

ŞER NEREDE HASAN CEMAL ORADA

Hasan Cemal terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların yürütüldüğü dönemde Kandil'de örgüt yöneticileriyle bir araya gelmişti. Cemal, savaşı şehirlere taşımak isteyen teröristlerin kazdığı hendeklerin önünde poz vermeyi de ihmal etmemişti.






Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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