USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Google'dan aşırılıkla mücadele için yeni adımlar

ABD'li teknoloji devi Google, terörizm ve nefret gruplarının videolarının belirlenmesi ve bunların kaldırılmasına yönelik daha fazla kaynak ayıracağını belirterek, bu konuda atılacak yeni adımları açıkladı.

Teknoloji / 19 Haziran 2017 Pazartesi 18:06
Google'dan aşırılıkla mücadele için yeni adımlar

Google, Avrupalı siyasi liderlerin internetteki nefret ve aşırılık içerikli paylaşımlarla ilgili olarak teknoloji firmalarına yaptıkları eleştirilere cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

Firmanın genel hukuk danışmanı Kent Walker, blog sayfasında yaptığı açıklamada, Google'un aşırılık ve nefret suçlarıyla mücadelesini yoğunlaşıracağını ifade ederek, 'Terörizm açık toplumlara bir saldırıdır ve nefret ile şiddetin neden olduğu tehdite tavır almak, hepimiz için kritik bir sorundur.' değerlendirmesine yer verdi.

Walker, hizmetlerinde terörist içeriğe yer olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

'Aşırılık yanlıları ve teröristler yalnızca güvenliğimize değil, aynı zamanda, toplumlarımızı açık ve özgür kılan şeylere, değerlerimize de saldırmaya ve sarsmaya çalışıyor. Onlara izin vermemeliyiz. Güvenlik ve özgürlüklerimize yönelik tehditlere yönelik kalıcı çözümler üretebiliriz. Bu kapsamlı ve karmaşık bir sorundur ve rol oynamaya kararlıyız. Bu konuda kendi üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız.'

Walker bu konuda atılacak 4 adımı da şöyle sıraladı:

'Nefret içeriğini tespit ve kaldırmak için eğitilebilir, zeka yazılımı geliştirecek daha fazla mühendislik kaynağı ayırmak, YouTube'un Trusted Flagger programındaki bağımsız uzman sayısını artırmak, dini veya üstüncül içeriğe sahip videolara da YouTube kurallarını açıkça ihlal etmese de bunlara karşı da daha sert bir tutum takınmak, YouTube Yönlendirme Yöntemi'nin arkasındaki firma Jigsaw ile DEAŞ gibi aşırılık yanlısı organizasyonlara katılma fikrini değiştirebilecek terörle mücadele videolarına karşı iş birliği yapmak.'

İngiltere Başbakanı Theresa May, internetteki aşırılık yanlısı içeriğe karşı teknoloji şirketlerini daha fazla mücadele etmeye çağırırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu tür içeriği kaldırmayan internet şirketlerine ceza getirmek istediklerini ifade etmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da AB dışişleri bakanlarını Google, Facebook ve Youtube'a online içeriğine karşı daha fazla baskı yapmaya çağıracağını açıklayarak, internetin teröristler için 'güvenli alan' olmaması gerektiğini belirtmişti. Kaynak : AA

Terörle Mücadele


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı