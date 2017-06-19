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Erkan Tan: Bu yürüyüşte en kralından yargıya baskı ve tehdit var

Ekranların usta ismi Erkan Tan, CHP'nin sözde adalet yürüyüşüne ilişkin, "Bu yürüyüşte en kralından yargıya baskı ve tehdit var" dedi.

Televizyon / 19 Haziran 2017 Pazartesi 16:54
Erkan Tan: Bu yürüyüşte en kralından yargıya baskı ve tehdit var
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A Haber ekranlarında Sabah Ajansı programını sunan Erkan Tan, bugün yayınında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşünü eleştiren Erkan Tan önemli bir ayrıntıya dikkat çekti.

'Bu yürüyüşle aslında adalet mekanizmasındakiler de tehdit ediliyor' diyen Tan, 'Nasıl tehdit ediliyor? Bu mahkmelerde savcılar var, hakimler var. Bu savcıları ve hakimleri hedef göstermiş olmuyor mu binlerce insana CHP Genel Başkanı. Havaya mı yürüyorlar? Muhatabı kim bu yürüyüşün? Adalet. adaletin aktörleri kimler? Savcılar, hakimler, mahkeme heyeti. Yani aslında en kralından yargıya baskı ve tehdit var bu yürüyüşte' ifadelerini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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