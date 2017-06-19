Engeller göz bebeğiyle verilen komutlarla aşılacak

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören 4 öğrenci, hareket kabiliyetlerini kaybeden hasta ve engellilerin göz komutlarıyla kullanabileceği, güneş enerjisiyle şarj edilebilme, çeşitli kalibrasyon, kontrast ve parlaklık ayarları özelliklerine sahip tekerlekli sandalye geliştirdi.



KBÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri Halil İbrahim Şahin, Mustafa Küçükakarsu, Kenan Ünal ve Halil Kekeç, sosyal sorumluluk projesi kapsamında engellilerin hayatını kolaylaştıracak proje yapmaya karar verdi.



Öğrenciler, kuadripleji hastaları (kol ve bacakları etkileyen felç durumu) ve engellilerin kullanması amacıyla 1 yıl yürüttükleri çalışmaların neticesinde, göz bebeklerinin komutuyla ileri-geri, sağa-sola hareket ettirilebilen ve güneş enerjisiyle şarj olabilen tekerlekli sandalye geliştirdi.



KBÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Reşit Kavsaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çok güzel bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.



Çift ana dalda okuyan öğrencilerin bu projeyi gerçekleştirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu belirten Kavsaoğlu, 'Bir yıl önce sosyal sorumluluk düşüncesiyle kullanılır halde olmayan tekerlekli sandalye temin ettiler. Doğuştan veya zaman içerisinde hareket kabiliyetini yitirmiş insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için proje geliştirdiler.' diye konuştu.



'Cihazımız geliştirilerek ticari konuma getirilebilir'



Bölüm öğrencilerinden Halil İbrahim Şahin de yeni tamamladıkları projeye, tekerlekli sandalye temin etmekle başladıklarını anlattı.



Tekerlekli sandalye üzerindeki motorların sürülmesi için motor sürücü kartı temin ettiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:



'Daha sonra kendi yazdığımız kodlar sayesinde göz bebeğinin konumlarını 'x' ve 'y' koordinatı şeklinde belirleyerek, bunları DC motoru sürmek için kullandık. Kullandığımız göz algoritmalarında kişiden kişiye gözlerin şekilleri, boyutları değişebileceği için çeşitli kalibrasyon ayarları da yer almakta. Kişilerin göz bebeğinin boyutunun büyük veya küçük olmasına göre, aynı zamanda göz bebeğinin ortam ışığından etkilendiğini de göz önünde bulundurarak, kontrast ve parlaklık ayarlarını da cihaza ekledik.'



Acil durumlarda tekerlekli sandalyenin dışarıdan bir kişinin müdahalesiyle de durdurulabileceğini belirten Şahin, 'Cihazımız daha da geliştirilerek ticari konuma getirilebilir. Sonuç olarak, tekerlekli sandalyelerin, gözü dışında başka bir uzvunu hareket ettiremeyen hastalar için kontrol edilebilir hale getirileceğini gördük.' ifadesini kullandı.



'Kendini şarj edebilme özelliğine sahip'



Projede yer alan öğrenci Kenan Ünal ise bir yıl sonunda güzel bir proje ortaya çıkardıklarını kaydetti.



Sosyal sorumluluk amaçlı bir proje yapmak istediklerini, fikirler arasından bu projeyi uygun bulduklarını belirten Ünal, 'Akülü tekerlekli sandalyeler joystick kontrollü oluyor, elini dahi hareket ettiremeyecek hastaların hükmetmesi zor. Bunun için biz de sürücü kısmını kaldırarak, motor sürücülerimizi yerleştirdik. Bilgisayardaki algoritmanın sonucunda gelen veriler, mikro denetleyicilerimizle işleniyor, bu işleme sonucunda sürücünün ileri, geri, sağa veya sola hareket etmesi sağlanıyor.' diye konuştu.



Ünal, projenin ayrıca yenilenebilir enerjiyle de kendini şarj edebilme özelliğine sahip olduğuna dikkati çekerek, 'Normalde akülü tekerlekli sandalyeler prizle şarj oluyor. İki adet 40 vatlık güneş paneli yerleştirdik. Şarj regülatörü sayesinde aynı zamanda güneş enerjisiyle şarj olma veya kapatma butonlarımız var. Bu şekilde aküyü dışarıdayken de güneş altında şarj edebiliyoruz. Kesintisiz kullanılabiliyor.' dedi.



Kaynak : AA