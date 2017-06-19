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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan 'rabia'mıza laf uzatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Utanmadan sıkılmadan bizim 'rabia'mıza laf uzatıyor. Bunun için de tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet var" dedi.

Siyaset / 19 Haziran 2017 Pazartesi 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan 'rabia'mıza laf uzatıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik kollarının iftar programında konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kılıçdarolu vardı. Erdoğan, 'Utanmadan sıkılmadan bizim 'rabia'mıza laf uzatıyor. Bunun için de tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet var' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Şimdi birileri yürüyor, sokak, cadde filan. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak ellerindeki 'adalet' levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz"

"Siz bu ülkede, parlamentonun kahir ekseriyetine sahip olan AK Parti'nin kapatılması davalarının açıldığı o günlerde 'Ankara'da da yargıçlar varmış' diye sokaklara dökülen adamlarsınız. Şimdi kalkıp utanmadan, sıkılmadan AK Parti'yi adaletsizlikle veyahut da adalet noktasındaki sıkıntıları yaşayanların yanında yer almamakla suçluyorsunuz. Karar yargınındır, yargının verdiği bu karara da saygı duymak zorundasınız"

"Biz, ülkemizin karışmasını istemiyorduk. Biz, ülkemizi hendeklerle, çukurlarla aşanlar gibi her tarafı bombalarla, şunlarla, bunlarla tehdit edenler gibi, işte şimdi de bu beyefendiler gibi sokaklara dökülmek suretiyle her tarafı tahrik etmek suretiyle, biz kendimize bir demokrasi mücadelesi tesis etmedik. Tam aksine demokrasiyi, hukuk standartları içinde mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik"


"Utanmadan sıkılmadan bizim 'rabia'mıza laf uzatıyor Bunun için de tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet var"

CumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluChpRecep Tayyip Erdoğan


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