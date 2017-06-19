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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez o güzergâhı kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu köprüdeki tadilat nedeniyle yoğun olan trafiği etkilememek için farklı bir yol kullandı.

Siyaset / 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez o güzergâhı kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki evinden Atatürk Havalimanı'na geçerken, ilk kez o güzergahı kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Erdoğan evinden havalimanına geçerken ilk kez Avrasya Tüneli ve devamında Sahil Kennedy Caddesi'ni kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devamında E-5'i kullanıyordu. Köprüdeki tadilat nedeniyle yoğun olan trafiği etkilememek için Erdoğan farklı bir yol kullandı. Kısıklı'daki konutundan saat 12:30 sularında çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Acıbadem yönüne dönerek Avrasya Tüneli yoluna girdi. Tüneli geçen konvoy Sahil Kennedy Caddesi'ni takip ederek havalimanına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler TC- Ana uçağı ile Ankara'ya hareket etti.

AVRASYA'YI 3. KEZ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrasya tünelinin açılışını gerçekleştirdikten sonra İstanbul içindeki iki farklı programına Avrasya Tüneli'ni kullanarak geçmişti. Erdoğan Cumartesi günü de Kısıklı'dan Tarabya'ya geçerken yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmıştı. Kaynak : DHA

Avrasya TüneliKennedy CaddesiCumhurbaşkanıFatih Sultan Mehmet KöprüsüRecep Tayyip Erdoğan


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