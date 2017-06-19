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Cumhurbaşkanı Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Almanya'ya ziyarette bulunacak.

Siyaset / 19 Haziran 2017 Pazartesi 11:56
Cumhurbaşkanı Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Almanya'ya ziyarette bulunacak.

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler son dönemde, Almanya'nın FETÖ'cülere yönelik sığınma taleplerine olumlu yanıt vermesi, İncirlik Üssü, Almanya'da yapılması planlanan referandum mitinglerine getirilen yasaklar gibi konularla karşılıklı olarak gerilmişti. İncirlik krizi Almanya'nın üsteki askeri varlığını çekme kararı ile sonuçlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği ziyaret bu başlıklar açısından oldukça önem kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran'da, Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i kabul etmişti.

İncirlik ÜssüCumhurbaşkanıAlmanya Dışişleri BakanıRecep Tayyip ErdoğanReferandum


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