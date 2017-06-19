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Çorum'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü

Çorum'da yolcu otobüsünün üst geçitten düşerek devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 48 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 19 Haziran 2017 Pazartesi 06:36
Çorum'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü
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Giresun'dan Ankara'ya giden Mehmet Oğuz'un kullandığı 33 LD 900 plakalı otobüs, Çorum-Sungurlu karayolunun 40. kilometresinde üst geçitten düşerek alt yolun kenarına devrildi.

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yan yatan otobüste yaralanan sürücü ile 47 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Vekili Adem Saçan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı ve İl Sağlık Müdürü Metin Öztürk, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Vali Vekili Saçan ve beraberindekiler, daha sonra hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Kaynak : AA

Devlet HastanesiEmniyet Müdürü112 Acil ServisJandarma Komutanıİl Sağlık Müdürü


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