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CHP'li o isimden Osmanlı'ya alçak hakaret

Mustafa Gülcan isimli bir CHP'li, sosyal medyadan bu ülkenin tarihine çamur atarken Osmanlı ve ecdadına yönelik hakaretlerde bulunan paylaşımda bulundu.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 23:35
CHP'li o isimden Osmanlı'ya alçak hakaret

Cumhuriyeti kuranların nereden geldiğini unutan Mustafa Gülcan isimli şahıs paylaşımında Osmanlı için ağza alınmayacak ifadelere yer verdi.

OSMANLI'NIN ECDADINA KÜSTAH HAKARET

Gülcan paylaşımında ' Osmanlı Çocukları (O.Ç.) kudurduysa eğer bilin ki doğru yoldayız.' ifadelerine yer verirken en sert tepki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

KAÇIŞ YOK HESAP VERECEKSİN

Başkan Gökçek, paylaşıma tepki gösterirken 'Kaçış yok mahkemede hesap vereceksin. İki kez özel kalemimi arayıp kendisinin bu tweeti atmadığını söylemiş. Akıllı aynı üslubu Twitter'da da kullanmış. ama silmeyi unutmuş. 'dedi.

GERİ ADIM ATTI

Gökçek'in bu paylaşımları üzerine Mustafa Gülcan isimli şahıs paylaşımlarını silerek ' Facebook hesabıma dün Konya'dan girilmiş ve bahsi geçen paylaşım yapılmış ve sonrasında silinmiştir.' ifadelerini kullanarak geri adım attı.






Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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