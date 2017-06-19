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CHP'li belediye binasına LGBTİ bayrağı astı

Beşiktaş Belediyesi, Taksim'de düzenlenecek 'Onur Haftası' dolayısıyla binaya gökkuşağı bayrağı astı.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 23:45
CHP'li belediye binasına LGBTİ bayrağı astı

19-25 Haziran tarihlerinde Taksim ve civarında LGBTİ, Onur Yürüyüşü yapmayı planlıyor. LGBTİ'ye destek Beşiktaş Belediyesi'nden geldi. Belediye, binaya dev bir bayrak astı. Twitter paylaşımında ise AİDS'ten ölen şarkıcı Freddie Mercury anıldı. 

'FREDİE MERCURY'NİN ASKERLERİYİZ'

Belediye, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa “Freddie Mercury'nin askerleriyiz..” notu düştü.



TWEET'İ SİLDİLER

Beşiktaş Belediyesi, daha sonra paylaştığı bu mesajı sildi.


TwitterBeşiktaş BelediyesiTaksim


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