Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'da sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Partisinin il başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, dernek ve vakıf gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Toplantı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, gazetecilerin soruları üzerine Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan “adalet yürüyüşü” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından “adalet istiyoruz” demesini garipsediklerini ifade eden Bakan Eroğlu şunları söyledi:



“Evvela adalete ne diyorsa hepimiz inanacağını söyledi.



Adaletin hepimiz için gerekli. Bir defa buna karar veren neticede mahkemeler. Mahkemeler, Enis Berberoğlu için bir karar verdi o karar uygulanıyor. Hükümetle bir alakası yok. Dolayısıyla buna karşı ‘adalet istiyoruz' demesini çok garipsedik. Neticede MİT tırlarının durdurulmasıyla alakalı konuyu gündeme taşıyan kişiyle alakalı. Bu karar mahkemenin kararı dolayısıyla sanki mahkemeye karşı bir hareket gibi yani hakimlerin kararına karşı bir hareket olarak algılıyorum. Bu şekilde konu mecliste müzakere edilir, edilecekse. Yollarda müzakere edilmez. Ben CHP Genel Başkanına bunu doğrusu yakıştıramadım. Yürüyor insanları sokağa teşvik ediyor. Sokağa çıkmalarını istiyor.'



“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN DA SON DERECE MAHSURLU”



CHP liderinin bu şekilde hareket etmesini doğru bulmadığını ve bu hareketin aynı zamanda bir bakıma FETÖ'ye destek gibi algılanabileceğine işaret eden Bakan Eroğlu, “Bu doğru bir şey değil. Yüce Meclis var her şeyin çözümü oradır. Zaten istediği şeyi orada söylüyorlar. İstediği şekilde konuşuyorlar. Üstelik daha çok konuşanlarda onlar. Her an Meclisi sabota etmek için olur olmaz bir şekilde bazı konuları gündeme getiriyorlar. Kanun tasarıları geçiriliyor. Bu bakımdan CHP liderinin bu şekilde hareket etmesini doğru bulmuyorum. Ülkemizin geleceği açısından da son derece mahsurlu aynı zamanda bir bakıma FETÖ'ye destek gibi algılanır. Bu da doğru bir hareket değildir. Bir an önce bundan vazgeçerek konuyu Meclise getirmesi özellikle müzakere edilecek yerlerde müzakere etmesi daha isabetli olur diye düşünüyorum. Yani yollarda yürümesinin doğru olmadığı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.



Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Eroğlu'nun memleketi Şuhut ilçesinde gerçekleştirilecek iftar programında hemşehrileri ile bir araya geleceği belirtildi.

Kaynak : İHA