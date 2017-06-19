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Bolu dağında yoğun sis etkili oluyor

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Yaşam / 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:17
Bolu dağında yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağında sis ve belli aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor. TEM Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı ve Abant arasında yol yapım çalışması nedeniyle yolun D-100 karayolu Bolu dağına verilmesi ile yoğunlukta yaşanıyor. Görüş mesafesinin Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlü çekiyor.

Yetkililer sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünden yakın takip yapılmaması yönünde uyarılarda bulunundu. Kaynak : İHA

Yakın TakipAbantYağanKaranlıkdere


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