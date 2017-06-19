Birgün'ün klasik ramazan haberi

Hürriyet gazetesinin uzun süre peşinden koştuğu 'Ramazanda dayak yedi' haberlerine Bürgün gazetesi de atladı.



İstanbul Pendik'te bir kızın sırf mini etek giydi diye saldırıya uğradığını aktaran gazete saldırganın ise serbest bırakıldığını yazdı.



Yaratılmak istenen algı güçlendirilmek için saldıya uğrayan kızın annesinin ifadelerine de yer verildi.



Öte yandan haberin 'Her yer suç mahali' görseliyle servis edilmesi Birgün'ün sistematik algı yaratma hedefinin bir başka örneği.

















Kaynak : Beyaz Gazete Özel