USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Birgün'ün klasik ramazan haberi

Her Ramazan'da ortaya çıkan "Ramazanda dayak yedi" haberlerinin son örneği Birgün gazetesi imzalı...

Medya / 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:56
Birgün'ün klasik ramazan haberi

Hürriyet gazetesinin uzun süre peşinden koştuğu 'Ramazanda dayak yedi' haberlerine Bürgün gazetesi de atladı. 

İstanbul Pendik'te bir kızın sırf mini etek giydi diye saldırıya uğradığını aktaran gazete saldırganın ise serbest bırakıldığını yazdı. 

Yaratılmak istenen algı güçlendirilmek için saldıya uğrayan kızın annesinin ifadelerine de yer verildi. 

Öte yandan haberin 'Her yer suç mahali' görseliyle servis edilmesi Birgün'ün sistematik algı yaratma hedefinin bir başka örneği.



 




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Birgün Gazetesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı