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Bir kurban daha! Sayı her geçen gün artıyor..

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polisin baskın yaptığı evde bonzai kullanan genç ölü bulundu. Geçen hafta da iki genç bonzaiye kurban gitmişti. Bu, art arda gelen 3'üncü ölümlü vaka oldu.

3. Sayfa / 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:59
Bir kurban daha! Sayı her geçen gün artıyor..

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı öne sürülen 26 yaşındaki Murat Kafalı, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi. İlçede oturan Mevlüt ve Semra Kafalı çiftinin 3 çocuğundan biri olan Murat Kafalı, dün gece saatlerinde 27 yaşındaki arkadaşı Şahin Özyurt’un evine geldi.

Evde bulunan 25 yaşındaki Selim Sırlı, Şahin Özyurt ve Murat Kafalı iddiaya göre bonzai kullandı. Şahin Özyurt'un daha önce evde bonzai ürettiği ihbarı üzerine sabaha karşı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 genci hareketsiz halde yatarken buldu.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Kafalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şahin Özyurt ve Selim Sırlı ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Kafalı'nın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak : İHA

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