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BEÜ'de iki yeni program açıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 2017 yılından kurulan Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu’na Adalet Programı ve Ceza İnfaz ve Güvenlik programları açıldı.

Eğitim / 19 Haziran 2017 Pazartesi 16:30
BEÜ'de iki yeni program açıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Kampüsü yeni açılan Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu ile birlikte emin adımlarla büyümeye devam ediyor. 2017 yılında kurulan Adalet Meslek Yüksekokulu, ülkemizde oldukça ilgi gören, hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikteki adli personeli yetiştiriyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi: “Üniversitemizin tüm kampüslerinde kapasite ve kaliteyi artırmak için büyük çaba sarf etmekteyiz. Tüm kampüslerimizde derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, açık ve kapalı spor tesisleri ile ilgili eksikliklerimiz hemen hemen tamamen karşılanmış durumda. Bu amaçla önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Devrek kampüsümüzde de büyümemize devam ediyoruz. Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet ve Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programları açıldı. Açılan programlarımıza en yakın zamanda öğrenci alarak eğitim hayatımıza başlayacağız. Adalet Meslek Yüksekokulu ile Devrek kampüsümüzün eğitim kapasitesi daha da genişlediği gibi ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu alanda nitelikli eleman yetiştirilmesine önemli katkı da sağlamış olacağız. Süreçte katkı veren tüm yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Açılan yeni programların Üniversitemize, Devrek'e ve Zonguldak'a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak : İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi


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