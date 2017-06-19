Başbakan Yıldırım ve Çipras'tan ortak açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.



İki liderin açıklamalarının ardından soru cevap kısmına geçildi. Çipras FETÖ firarilerinin iade talebinin reddedilmesi ve sonraki süreçte ilgili soruya şu yanıtı verdi:



ÇİPRAS: MAHKEME KARARINA SAYGI DUYMALIYIZ

Bildiğiniz gibi Türkiye'de demokratik kurumlara yönelik bir girişimde bulunuldu biz darbecilerin karşısında yer aldık. Biz darbecilerin ülkemizde kabul görebilecek kişiler olmadığını beyan ettik olaydan hemen sonra. Bu siyasi bir görüştür. Bizim Türkiye ile yaptığımız işbirliği çok önemli. İki liderin açıklamalarının ardından soru cevap kısmına geçildi. Çipras FETÖ firarilerinin iade talebinin reddedilmesi ve sonraki süreçte ilgili soruya şu yanıtı verdi:Bildiğiniz gibi Yunanistan 'da adaletle yönetim arasında büyük bir ayrım var. Biz mahkeme kararlarına katılsak da katılmasak da saygı göstermek zorundayız. Yunan yargısı bir karar verdi ve saygı göstermek zorundayız. İltica başvurusu süreci tamamlanmadı. Şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz; söz konusu bir taleple ilgili bir kriz söz konusu değil.'de demokratik kurumlara yönelik bir girişimde bulunuldu biz darbecilerin karşısında yer aldık. Biz darbecilerin ülkemizde kabul görebilecek kişiler olmadığını beyan ettik olaydan hemen sonra. Bu siyasi bir görüştür. Bizimile yaptığımız işbirliği çok önemli.