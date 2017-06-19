USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Başbakan Yıldırım ve Çipras'tan ortak açıklama

Başbakan Yıldırım ve mevkidaşı Çipras ortak basın toplantısı düzenledi. Çipras, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin iade edilip edilmeyeceği yönündeki soruya "Mahkeme kararına saygı duymalıyız" cevabını verdi.

Siyaset / 19 Haziran 2017 Pazartesi 13:46
Başbakan Yıldırım ve Çipras'tan ortak açıklama
Video için tıklayın

Başbakan Binali Yıldırım, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. 


İki liderin açıklamalarının ardından soru cevap kısmına geçildi. Çipras FETÖ firarilerinin iade talebinin reddedilmesi ve sonraki süreçte ilgili soruya şu yanıtı verdi:

ÇİPRAS: MAHKEME KARARINA SAYGI DUYMALIYIZ
Bildiğiniz gibi Yunanistan'da adaletle yönetim arasında büyük bir ayrım var. Biz mahkeme kararlarına katılsak da katılmasak da saygı göstermek zorundayız. Yunan yargısı bir karar verdi ve saygı göstermek zorundayız. İltica başvurusu süreci tamamlanmadı. Şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz; söz konusu bir taleple ilgili bir kriz söz konusu değil. Türkiye'de demokratik kurumlara yönelik bir girişimde bulunuldu biz darbecilerin karşısında yer aldık. Biz darbecilerin ülkemizde kabul görebilecek kişiler olmadığını beyan ettik olaydan hemen sonra. Bu siyasi bir görüştür. Bizim Türkiye ile yaptığımız işbirliği çok önemli.
 
YILDIRIM: DARBECİLER İLİŞKİLERE DARBE VURMASIN
Başbakan Yıldırım, ise darbecilerin iadesiyle ilgili ''Yargı ile hukuk işleri her ülkede ayrıdır. Fakat, Türkiye gerçekten zor günler geçirdi. Darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın.' dedi.





Aleksis ÇiprasBinali YıldırımFetö Terör ÖrgütüYunanistan Başbakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı