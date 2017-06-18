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Bakan Çavuşoğlu, Makedonya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya temasları kapsamında Üsküp’te iftar yemeğine katıldı.

Dünya / 18 Haziran 2017 Pazar 23:41
Bakan Çavuşoğlu, Makedonya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Makedonya temasları kapsamında Üsküp'te Aleksandar Palace Hotel'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Yemeğe Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve Makedonya İçişleri Bakanı Mitko Çavkov'un yanı sıra birçok Makedon diplomat katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, iftar yemeğinden sonra yaptığı konuşmada, “Bugün İslam karşıtlığının İslam düşmanlığının Hristiyan karşıtlığının antisemitizmin hoşgörüsüzlüğün ırkçılığın hızlı bir şekilde artış gösterdiği Avrupa'ya Makedonya'yı örnek almasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Çavuoğlu, “Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun da Makedonya devletine nasıl bağlı olduğunu görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman dost Makedonya'nın yanında olmaya devam edeceğiz. NATO üyeliği dahil her alanda Makedonya'ya desteğimizi sürdüreceğiz. Çünkü Makedonya'nın istikrarı ve güvenliği tüm Balkanlar ve Avrupa için de çok önemlidir” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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