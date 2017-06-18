Askerlerin zehirlendiği olayda şok gerçek ortaya çıktı!

Manisa'da kışlada 27 günde dördüncü kez gıda zehirlenmesi yaşandı.



Son olarak Manisa 1. Piyade Er eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda gıda zehirlenmesi tanısıyla 731 asker Hastanelere kaldırıldı. Askerlerin büyük bölümü taburcu edildi, 24'ünün tedavisi sürüyor.



Daha önce 23 Mayıs'ta bir askerin öldüğü zehirlenme vakalarıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Kışlaya yemek sağlayan firmanın sözleşmesi feshedildi, 21 çalışan gözaltına alındı.



GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ



Manisa'da 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi yaşandı. Yemek sonrası bulantı, kusma, baş dönmesi şikayetiyle 731 asker hastanelere kaldırıldı.



Yemekte askerlere çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlı verildiği öğrenildi. Daha önce 23 Mayıs'ta yaşanan ve bir askerin ölümüyle sonuçlanan olayın tekrar etmesi nedeniyle soruşturma genişletildi. Akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve diğer gıdalar ile kullanılan sudan örnekler alınıp, incelemeye gönderildi. Soruşturma kapsamında kışlaya yemek hizmeti veren firma çalışanı 24 kişi gözaltına alındı.



Manisa Emniyet Müdürlüğü'nde konuyla ilgili özel bir büro oluşturuldu. Gözaltına alınan kişiler arasında kışlaya yemek veren firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tespit edilen kişiler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şirket çalışanları sağlık kontrolü için Manisa Devlet Hastanesine getirildi. Şüphelilere hastane çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi.



İPTAL EDİLMİŞ



Kışlaya yemek hizmeti veren Rota isimli firmanın daha önce 6 kez isim değişikliği yaptığı öğrenildi. 4 ortaklı firma son olarak Rota ismiyle 7 Şubat 2015'te Manisa'daki kışlaya yemek ihalesini 3 yıllığına almıştı. Firmanın 2015 Maliye Bakanlığı personeli yemek ihalesini de aldığı ancak gıda zehirlenmesi yaşandığı ve bakanlığın ihaleyi iptal ettiği öğrenildi.



MANİSA VALİSİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA



Manisa Valisi Güvençer, zehirlenen askerlerle ilgili olarak, 17 askerin tedavi altında olduğunu, hayati tehlikesi bulunan askerlerin olmadığını açıkladı. Gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Kaynak : İHA