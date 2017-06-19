Ankara'da silahlı saldırı

Sincan'da kavşakta duran otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Sincan'da seyir halinde olan Fehmi Y'ye (29), 222. Cadde - 224. Cadde kavşağında durduğu sırada, başka bir otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı.



Fehmi Y. olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli ise otomobiliyle kaçtı.



Yapılan incelemede Fehmi Y'nin vücuduna 13 kurşun isabet ettiği belirlendi.



Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak : AA