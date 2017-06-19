Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adalet yürüyüşüne ilk tepkiyi geçen hafta vermişti. TİM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın' ifadelerini kullanmıştı.



Bu sözler gündemdeki yerini korurken Abdurrahman Dilipak, 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dillipak yazısında 'Kılıçdaroğlu'nun “cezaevine doğru büyük yürüyüş”ü sürüyor. Kendi ayağı ile tıpış tıpış gidiyor.' ifadesini kullandı.



Dillipak'ın yazısının o bölümü şöyle:



Bir son dakika notu: İddia gerçekse, MİT TIR'ları görüntülerini Ekrem Dumanlı Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'na, o da Can Dündar'a vermiş! Kılıçdaroğlu'nun telaşı da, Erdoğan'ın yürüyüşle ilgili açıklamasında yargı uyarısının sebebi de şimdi daha iyi anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu'nun “cezaevine doğru büyük yürüyüş”ü sürüyor. Kendi ayağı ile tıpış tıpış gidiyor. Durmak yok yola devam. Teşekkürler bayım. Selâm ve dua ile.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel