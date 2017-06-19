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ABD'de kaybolan Müslüman kızın cesedi bulundu

ABD'nin Virgina eyaletinde sahur vakti kayıp ihbarında bulunulan 17 yaşındaki kızın öldürülerek süs havuzuna atıldığı belirlendi. Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Dünya / 19 Haziran 2017 Pazartesi 05:54
ABD'de kaybolan Müslüman kızın cesedi bulundu

ABD'nin Virginia eyaletinde kaybolan 17 yaşındaki Müslüman kızın cesedinin süs havuzunda bulunduğu, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dün gece sahur vakti Fairfax ilçesindeki Tüm Dulles Bölgesi Müslüman Toplumu'na bağlı camiye giderken yoldan aracıyla geçen şüpheliyle tartıştığı belirtilen 'Nebra' adındaki genç kızın arkadaşları, Fairfax Polis Departmanı'na arkadaşlarının kaybolduğu ihbarında bulundu.

Bölgede geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, Nebra'nın cesedinin süs havuzunda bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Fairfax Polis Departmanı yetkilisi Tawny Wright, 'Şu anda olayın bir ön yargı vakası olduğunu gösteren bir kanıt yok. Bir şey üzerine tartışmışlar gibi görünüyor.' dedi.

Wright, ormanlık alanda arama yapan ekiplerin cesedin bulunduğu yere yakın noktada şüpheli araç tespit edildiğini ve sürücüsünün gözaltına alındığını söyledi.

Olay yerinde bir beyzbol sopasının bulunduğunu kaydeden Wright, gözaltına alınan zanlıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, genç kızın cansız bedenine otopsisi yapılacağı bilgisini paylaştı. Kaynak : AA

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