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Vatikan'ın yeni gözdesi Angela Merkel

Donald Trump ile arasında soğuk rüzgarlar esen Papa Françesko, Vatikan'da kabul ettiği Merkel'e oldukça sıcak davrandı.

Dünya / 18 Haziran 2017 Pazar 12:07
Vatikan'ın yeni gözdesi Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Vatikan'da Papa Françesko ile bir araya geldi.

SEÇİM ÖNCESİ 40 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Almanya'da yapılacak seçimlerin hemen öncesine denk gelen görüşmede, samimi pozlar verildi.

40 dakika süren görüşmenin ardından iki lider uluslararası toplumu ilgilendiren çeşitli konularda ortak noktada buluştu.



TRUMP YERİNE MERKEL

Görüşmeyi haberleştiren Alman yayın organı DW Türkçe, görüşmeyle ilgili "dünyanın en büyük gücü ABD artık sahip olduğu sorumluluğu kabul etmediğinden" ötürü Merkel'e "yeni bir görev düştüğü" yorumunda bulunulduğunu yazdı.



PAPA-TRUMP SOĞUKLUĞU

ABD Başkanı Donald Trump, ailesiyle birlikte Papa'yı ziyaret etmişti. Vatikan'da yapılan görüşmede soğuk rüzgarlar esmişti.

Angela MerkelAlmanyaVatikanUluslararasıDonald Trump


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