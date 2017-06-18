Survivor'a kim veda etti?

TV 8'nin rekortmen yarışması Survivor'da bu hafta ünlüler takımdan bir isim elendi.



Şampiyonun belli olmasına 5 gün kalan yarışmada, birçok defa potadan kurtulan Sabriye adaya veda etti.



Ogeday'ın dokunulmazlık kolyesini almasının ardından Serhat ve Adem ile yarışan Sabriye en az oyu aldı.



KAZANMASINI İSTEDİĞİ İSİMİ AÇIKLADI



Gözyaşları içinde adaya vede eden Sabriye, 'Ben gidiyorum ama kardeşimi bırakıyorum. Umarım Adem kazanır' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel