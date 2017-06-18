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Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolu Mekece mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 18 Haziran 2017 Pazar 15:15
Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Sakarya'dan Bilecik istikametine ilerleyen Emin Ş. idaresindeki 11 RA 569 plakalı otomobil, Mekece mevkii İznik yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve çok ayıda ambulans sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan şoför Emin Ş., yolcular İnci Ş., Doğa Ş. ve Özlem Ş. yaralanırken, aynı araçta bulunan Nazife Ş. sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. Kaynak : İHA

PolisDireksiyon


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