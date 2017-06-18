PKK, Mare'de sivilleri vurdu

Halep'in kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Mare ilçesine terör örgütü PYD/PKK mensuplarının gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivil yaralandı.Saldırıya ilgşikin açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, Tall Rıfat güneyindeki terör örgütü PKK/PYD mensupları, gece saatlerinde Mare'deki sivillere topçu atışıyla saldırdı. Kent merkezine isabet eden 2 topçu atışı sonucu aynı aileden 4 sivil yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneler ile Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Saldırısında evleri isabet alan Neccar ailesinden 50 yaşındaki baba Abdullah Neccar ve 22 yaşındaki oğlu Mahmut'un ölenler arasında olduğu, bildirildi.

