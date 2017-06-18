O ülkede teröristler oteldekileri rehin aldı

Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'da özellikle Batılı turistler tarafından tercih edildiği ifade edilen lüks bir otele saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırının halen sürmekte olduğunu ifade etti.



Saldırıyı güvenlik bakanı doğrularken saldırıda ölen veya yaralananlarla ilgili hiçbir detay bildirilmedi.



İÇERİDE REHİNELER BULUNUYOR



Yetkililerden alınan bilgilere göre otelde rehineler bulunuyor. Mali polisinin operasyon için hazırlandığı belirtildi.