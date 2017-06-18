Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler yarın hakim karşısına çıkacak

Darbe girişimi sonrası, Fetullahçı Terör Örgütünün medya yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet-Mehmet Altan kardeşler ile Tuncay Opçin'in de aralarında bulunduğu 17 ismin yargılanmasına başlanıyor.



Sanıklar yarın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan 247 sayfalık iddianame, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti “suçtan zarar görenler” olarak yer alıyor.



İddianamede Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın “TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, TC Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor. Haklarında yakalama kararı bulunan firari gazeteciler kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Emrullah Uslu'nun “TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, TC Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet 15'er yıldan 22,5 yıla kadar hapisleri talep edilirken Emrullah Uslu'ya diğer suçlamaların yanında ayrıca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Samanyolu TV Washington temsilcisi Şemseddin Efe, Profesör Osman Özsoy, Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, Zaman Gazetesi yöneticilerinden Faruk Kardıç, Görsel Yönetmen Fevzi Yazıcı, Zaman gazetesinin eski yazarı Abdulkerim Balcı, kapatılan Today's Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Polis Akademisi öğretim görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül, Zaman gazetesi marka müdürü Yakup Şimşek ve gazetenin kültür sanat sayfasında çalışan Ali Çolak için aynı suçlardan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.



İddianamede, Zaman gazetesinin ağlayan bebek reklamını çeken ajansın sahibi Tibet Murat Sanlıman'ın ise 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Kaynak : İHA