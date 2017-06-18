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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul ve Marmara'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

3. Sayfa / 18 Haziran 2017 Pazar 22:53
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden, İstanbul'da ve Marmara'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışların, yarın akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakasında çok kuvvetli ve şiddetli, İstanbul'un Avrupa yakası, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kaynak : AA

AvrupaRüzgara KarşıSu BaskınıŞiddetli Yağış


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