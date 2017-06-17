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Manisa'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemek sonrası rahatsızlanan yaklaşık 500 asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 17 Haziran 2017 Cumartesi 21:59
Manisa'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
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Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaklaşık 500 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

Tugay Komutanlığı içinde de çadırlar kurulduğu ve çok sayıda askere müdahale edildiği, 100 askerin Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne, 100 askerin de Manisa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı açıklandı.



VALİ: BAZI ASKERLERİN DURUMU KRİTİK


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin, 'Akşam yemeğinden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle yaklaşık 300 Mehmetçik hastanelerde, 200 asker de komutanlık bünyesindeki revirde müşahede altına alındı. Bazı askerlerin durumu kritik' dedi.



GEÇTİĞİMİZ AY 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 23 Mayıs'ta bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle revire başvuran bin 49 askerden 207'si hastanelerde tedaviye alınmıştı. Bir asker de yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.



PEŞ PEŞE AYNI OLAYLAR YAŞANDI

Bu olaydan hemen 4 gün sonra ise yine Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinden 64 asker zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Son olarak dün, Manisa General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan askerlerden 69'u hastaneye kaldırıldı. Askerlerin zehirlendiği belirlendi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI MANİSA'YA GİDİYOR

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, olayın ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne giderek askerleri ziyaret etti.
Kaynak : İHA
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