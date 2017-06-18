Kılıçdaroğlu kayarak düştü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından sonra başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 4. gününde Kurtboğazı mevkiinde yol kenarında yol kenarında yüksek bir yerde Türk Bayrağı açan gençlerin yanına çıktı. Bulunduğu yerden bayrağı tutarak partilileri selamlayan Kılıçdaroğlu, tekrar yola dönmek isterken ayağı kayarak yere düştü. Koruma polislerinin yardımı ile ayağa kalkan Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.







