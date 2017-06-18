Fransa'da çoğunluğu Macron aldı

Fransa'da seçimlerin ikinci turu tamamlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi seçimlerin ikinci turunda 577 koltuktan 315'ini kazanmış görünüyor.



KATILIM DÜŞÜK KALDI



Fransa seçimlerinin ikinci turunda katılım oranı geçtiğimiz yıllara göre keskin bir düşüş yaşadı. Saat 12 itibariyle sandığa giden seçmenlerin oranı sadece yüzde 17,75 oldu.



İLK TURUN GALİBİ DE MACRON'UN PARTİSİ OLMUŞTU



Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turunda, kısa süre önce seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi,mecliste çoğunluğu elde edecek oy oranına ulaşmıştı.

