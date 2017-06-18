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Fransa'da çoğunluğu Macron aldı

Fransa'da milletvekili genel seçimi ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi'nin liderliğindeki ittifak Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etti..

Dünya / 18 Haziran 2017 Pazar 21:16
Fransa'da çoğunluğu Macron aldı

Fransa'da seçimlerin ikinci turu tamamlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi seçimlerin ikinci turunda 577 koltuktan 315'ini kazanmış görünüyor.

KATILIM DÜŞÜK KALDI

Fransa seçimlerinin ikinci turunda katılım oranı geçtiğimiz yıllara göre keskin bir düşüş yaşadı. Saat 12 itibariyle sandığa giden seçmenlerin oranı sadece yüzde 17,75 oldu.

İLK TURUN GALİBİ DE MACRON'UN PARTİSİ OLMUŞTU

Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turunda, kısa süre önce seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi,mecliste çoğunluğu elde edecek oy oranına ulaşmıştı.

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