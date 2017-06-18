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Eşine yapılanların ardından ülkesini terk etti! Türkiye'ye geldi

Danimarka’nın ikinci büyük kenti Aarhus’ta restoranlar zinciri işletmeciliği yapan Kasper Kragelund, Taylandlı eşine oturma izni verilmemesi ve ülkeyi terk etmesi talimatı gönderilmesi üzerine ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi.

Dünya / 18 Haziran 2017 Pazar 15:21
Eşine yapılanların ardından ülkesini terk etti! Türkiye'ye geldi

Danimarka Yabancılar Müdürlüğünün, karısına oturma izni vermediği Kasper Kragelund, önceki gün ailesini İstanbul’a götürdü.

Kragelund eşinin bir gün daha bekleyip direkt uçakla Tayland’a gitme başvurusuna bile olumsuz yanıt verilmesi üzerine eşinin gelecekte Schengen ülkelerine gelme hakkını kaybetmemesi için Cuma günü Türkiye’ye geldi.

Eşinin vizesiz girebileceği ülke olarak Türkiye’yi tercih ettiklerini söyleyen Kragelund, 4 yaşındaki kızları ve 10 aylık oğulları ile Tayland’da yaşıyorlardı. Danimarka’ya dönüp hayatlarına burada devam etmek isteyen aile, Danimarka’yı terk etmek zorunda kaldı.






Aarhus Belediye Başkanı Jacob Bundsgaard, Uyum Bakanı İnger Stöjberg’e yazılı olarak başvurarak Kragelund’un eşi Janyaphon Tojor’a oturma izni verilmesini istedi. Ancak bu istek kabul edilmedi ve Yabancılar Müdürlüğü direkt olarak Tayland’a uçmak isteyen aileye bir gün bile bekleme izni vermeyince Kragelund ailesi İstanbul’a gelmek zorunda kaldı. Kasper Kragelund, ailesinin geleceği konusunda net bir karara varıncaya kadar bir süre Türkiye’de kalacaklarını söyledi.

Danimarka’da Kasper Kragelund’a benzer çok sayıda kişi bulunduğu belirtiliyor.
Kaynak : İHA

Oturma İzniDanimarkaSchengenBelediye Başkanı


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