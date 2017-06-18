Emekli maaşında tavan 1404 lira olacak

Yine çok düşük maaş alan emekliler için de bir formül gündeme geldi. Buna göre tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak. Bu sağlanırsa özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Tarım Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak.



Şu anda uygulanan net 1.404 liralık asgari ücret emekli maaşının da tavanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları 1.404 liranın üzerinde olacak. Takvim'in haberine göre, Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekli maaşlarının ideal seviyede olmadığını bildiklerini ancak sürekli iyileştirme yaptıklarını söyledi. Müezzinoğlu, 'Asgari ücretten daha düşük emekli maaşı alanların durumlarını yok farz etmiyoruz. Ama yaptığımız iyileştirmeler olmasa daha kötü olacaktı. Yüzde 5'lerin üzerinde büyüme olduğunda elbette bu konular da gündeme gelir. Bağ-Kur'da en düşük emekli maaşı 998 lira. Ama biz geldiğimizde 65 lira alınıyormuş' diye konuştu. Söz konusu çalışma gerçekleştiğinde özellikle çok düşük maaş alan 2000 sonrası SSK'lılar ile tarım Bağ-Kur emeklilerinin yüzü de gülecek. 878 liralık SSK maaşına 526 lira 998 liralık Bağ-Kur maaşına 406 lira zam yapılacak.