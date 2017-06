Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu iş, diyalog yoluyla, barış yoluyla, saygı yoluyla çözülür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Neticede bir iddia var, suçlama var. Karşı taraf da bunu red ediyor. O zaman en kolay formül nedir? Detaylar nedir, belgeler nedir, deliller nedir ortaya koyun, sonra oturup birlikte konuşalım ve atılması gereken hangi adım varsa diyalog yoluyla, barış yoluyla, saygı yoluyla bu iş çözülür." dedi.



Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Makedonya'da mevkidaşı Nikola Dimitrov ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin henüz çözülmediğine değinen Çavuşoğlu, böyle bir krizin meydana gelmesinden dolayı duyduklarını üzüntüyü dile getirdi.



"Körfez birliğinin iş birliği gerçekten hem bölge hem de bizim için hayati derecede önemli. Kendi aralarındaki kardeşlik, birlik, beraberlik gerçekten önem arz ediyor." diyen Çavuşoğlu, bölgenin karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlara yönelik ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.



Çavuşoğlu, "Bu sorunun çözülmesi lazım. Sorunun çözümü esasen basit. Katar’a yönelik iddialar var, suçlamalar var. Katar’da bunları kesin bir dille red ediyor. Kaldı ki biz de insanlara yönelik böyle bir ambargonun doğru olmadığını söyledik. Bu taraf tutmak anlamında değil yanlışı kim yapıyorsa bunu söylemek lazım." dedi.



Katar’ın teröre destek verdiği yönündeki suçlamalara Türkiye’nin katılmadığını daha önce söylediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Neticede bir iddia var, suçlama var. Karşı taraf da bunu red ediyor. O zaman en kolay formül nedir? Detaylar nedir, belgeler nedir, deliller nedir ortaya koyun, sonra oturup birlikte konuşalım ve atılması gereken hangi adım varsa diyalog yoluyla, barış yoluyla, saygı yoluyla bu iş çözülür." ifadelerini kullandı.



Ambargolarla değil belgeleri ortaya koyarak konuşmakta fayda olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, her ne kadar uygulanmasa da insanların günlük hayatına yönelik tedbirleri de doğru bulmadıklarının altını çizdi.



Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Ziyaretlerimiz bu anlamda gerçekten çok faydalı oldu. Hem arabuluculuk yapan Kuveyt’i dinleme fırsatımız oldu, hem Katar’ı sorunun bir tarafı olan, hem de Suudi Arabistan’ı dinleme fırsatımız oldu ve düşüncelerimizi, temennilerimizi bu ülkelere aktarma fırsatımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türk milletinin mesajlarını da tüm bu dost ve kardeş ülkelere anlatma fırsatımız oldu. Biz uluslararası alanda da çabamızı sürdüreceğiz. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatının zirve başkanlığını yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu başkanlığı bizzat yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası alandaki çabalarını herkes görüyor. Hem Suudi Arabistan hem Katar bunun için müteşekkir olduklarını söylediler ama bundan sonra da bu sorunun çözülmesi için çabalarımızı samimi bir şekilde sürdüreceğiz.İnşallah netice alırız çünkü beklemediğimiz bir kriz ve bizi üzen bir kriz. Çözülmesinden de büyük bir mutluluk duyacağız."



Çavuşoğlu, Makedonya’da yeni hükümetin kurulmasından sonra ülkeyi ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olduğu için büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Makedonya Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü ve gün içinde Makedonya Başbakanı ile de görüşeceğini ifade etti.



“Yeni hükümeti ve özellikle de dostum Nikolay’ı tebrik etmek istiyorum. Başarılar diliyorum ve her zaman çalışmalarında yanında olacağımızı ve Türkiye olarak destekçi olacağımızı vurgulamak isterim.” diye konuşan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılının kutlandığının altını çizdi.



Çavuşoğlu, 25 yılda iki ülkenin çok önemli mesafeler katettiğine dikkati çekerek, “Makedonya’yı Balkanların ötesinde bölgenin istikrarı ve güvenliği için çok önemli bir ülke olarak görüyoruz.” dedi.



Türkiye ve Makedonya arasındaki ikili ticaret hacminin 460 milyon dolar olduğunu ve Makedonya’daki Türk yatırımlarının da 1,2 milyar dolar seviyesine ulaştığının altını çizen Çavuşoğlu, “Bunun iki, üç katına çıkması için iş adamlarımızın ilgisini görüyoruz ve bunu da başarmak mümkün.” ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev’i ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.” diye konuştu.



Türkiye’nin Makedonya’yı her alanda desteklediğini belirten Çavuşoğlu, “İnanıyorum ki ilişkilerimizi hak ettiği daha da ileri bir noktaya götüreceğiz.” dedi.



“Bu bölgenin istikrarı, Avrupa’nın istikrarıdır”



Çavuşoğlu, Makedonya’nın NATO üyeliğini en çok hak eden ülke olduğunun altını çizerek, “Suni isim gibi engellerin ortaya çıkarılması bölgeye ve Makedonya’ya haksızlıktır.” ifadesini kullandı.



Türkiye’nin, Makedonya’nın NATO’ya üyelik sürecine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, aynı şekilde Avrupa ülkelerine ve Avrupa Birliği’ne (AB) Makedonya’ya daha fazla yapıcı ilgi göstermelerini teşvik edeceğini dile getirdi.



“Bu bölgenin istikrarı, Avrupa’nın istikrarıdır.” diye konuşan Çavuşoğlu, TİKA’nın bu bölgedeki faaliyetlerinin de artarak süreceğini belirtti.



Çavuşoğlu, Makedonya’da yaşayan Türk toplumunu, iki ülke arasında önemli bir köprü olarak gördüğünün altını çizerek, “Farklı etnik ve dini grupların uyum içinde yaşaması bakımından Makedonya, Avrupa’ya ve ötesine örnek bir ülkedir.” dedi.



Aktif siyasete girdiğinden beri Makedonya’ya ilgi gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Makedonya’nın geçmişte yaşadığı sorunlardan ders alarak yoluna devam eden bir ülke olduğunu dile getirdi.



"Önemli olan Makedonya'nın karar vermesidir"



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Makedonya'yı anayasadaki ismiyle ilk tanıyan ülke olduğuna işaret ederek, her platformda Makedonya'yı anayasal ismiyle savunduğuna ve desteklediğine dikkati çekti.



Makedonya'nın Avrupa Konseyi ve AGİT üyesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, NATO üyeliği için Makedonya'nın NATO ile veya üye ülkelerle varacağı her türlü mutabakatı Türkiye'nin destekleyeceğini belirtti.



Çavuşoğlu, "Burada önemli olan Makedonya'nın karar vermesidir. Makedonya'nın vereceği kararların arkasında dururuz ve bunu uluslararası platformlarda da savunuruz." dedi.



"Yatırımın önündeki bürokrasi engelini azaltmalıyız"



Çavuşoğlu, Türk firmalarının Makedonya'da yatırım yapmaya yönelik ilgilerinin katlanarak devam ettiğini vurgulayarak, Türk firmalarının buradaki yatırım miktarının 1,2 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin en büyük firmalarının Makedonya'da yatırım yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Türkiye'de olsun, Makedonya'da olsun yatırımın önündeki en büyük engel bürokrasidir. O yüzden bürokrasiyi azaltıcı adımları birlikte atmamız gerekiyor. Zaten hukuki alt yapısını güçlendirmek için, yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi ve korunması anlaşmalarımız, çifte vergilendirmenin önlenmesiyle ilgili anlaşmalarımız var. Bunları gerektiğinde güncelleriz. Hukuki alt yapımız var fakat bürokrasiyi azaltıp firmaların önünü açmamızda fayda var."



Çavuşoğlu, Türk firmaların Makedonya'daki yatırımlarının, ülkede istihdam sağladığına dikkati çekerek, "Biz iktidara geldikten sonra aldığımız tedbirlerle, bizden önce yılda ortalama 1 milyarlık yabancı doğrudan gelen küresel yatırım miktarını kriz öncesinde yılda 22 milyar dolara çıkardık. Şu anda da 16-17 milyar dolar civarında ki bu rakamı artırmak için adımlar da atıyoruz. Eminiz ki birlikte çalıştığımız zaman burada Türk firmalarının yatırım miktarını arttırırız." dedi.



Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov



Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'da ortak basın toplantısında, "Türkiye, küresel anlamda hem güvenlik sorunları ile mücadelede hem de dünya üzerinde sakinleştirici etki açısından büyük bir yük taşımakta." dedi.



Ülkesinde kurulan yeni hükümetin ardından dışişleri bakanlığı düzeyindeki ilk ziyaretin Türkiye tarafından gerçekleştiğini ifade eden Dimitrov, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılında bulunulduğunu, bu ziyaretin iki dost ülke ve toplumları arasındaki mükemmel ilişkilere işaret ettiğini söyledi.



Dimitrov, Makedonya'daki hükümetin öncelikleri hakkında Çavuşoğlu'nu bilgilendirdiğini aktararak, "Dış politikadaki odağımız, ülkenin NATO ve AB'ye entegrasyonu üzerine olacak. Bu sadece bu kurumların üyeleri olmak istediğimiz için değil, aynı zamanda bu kurumların sahip olduğu değerleri yaşamak istediğimiz içindir. Bizim önümüzdeki yol, Makedonya için olumlu bir resim oluşturmak, bölgedeki kalıcı istikrar ve refaha katkı sağlayacak, iyi komşuluk politikasını ilerletecek iyi ilişkiler kurmak olacaktır." diye konuştu.



İki ülkenin, sınır komşusu olmasa da çok iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Dimitrov, Makedonya'nın NATO'ya üyelik yolundaki sürekli desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.



Türkiye'nin sığınmacı krizi ile olan mücadelesindeki kilit rolüne de değinen Dimitrov, Türkiye'nin çok sayıda sığınmacıyı ülkesine kabul eden bir ülke olduğunu aktardı.



Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geçtiğimiz günlerde düzenlediği resmi ziyaret hakkında konuşan Dimitrov, Makedonya'nın geçici referans olan "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" adıyla NATO'ya üyeliği konusunda bir engelin bulunmadığını ifade etti.



İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile ilgili bir soru üzerine Dimitrov, "Türkiye, Makedonya'da bulunan 6. büyük yatırımcı. Geçen yıla kıyasla yüzde 10'un üzerinde bir artış var. Hukukun üstünlüğü, net resim ve sistemin öngörülürlüğü, ekonomik refah ile yakından alakalı bir durum." dedi.



Terörle mücadele konusundaki bir soruya cevaben Dimitrov, "Türkiye küresel anlamda hem güvenlik sorunları ile mücadelede hem de dünya üzerinde sakinleştirici etki açısından büyük bir yük taşımakta. Her iki görüşmede de istihbarat birimleri düzeyindeki iş birliğinin çok verimli ve yüksek seviyede olduğu sonucuna vardık. Bu her şartta da böyle devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : AA