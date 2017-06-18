Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aydın Doğan'dan samimi poz

İftar sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



NEŞELİ ANLAR



İftara katılanlar arasında yer alan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aydın Doğan'ın objektiflere verdiği samimi pozlar, akıllara CNN Türk'ün Erdoğan düşmanı olarak bilinen Nevşin Mengü'yü getirdi.







NEVŞİN'İN DÖNÜŞÜ YOK



Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi 'Girdisi çıktısı 23 dakika' sözleriyle küçümsedikten sonra, Aydın Doğan yönetimi tarafından ekrandan uzaklaştırılan Nevşin Mengü'nün ekrana dönüş ihtimali gözükmüyor.







