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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aydın Doğan'dan samimi poz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde medya temsilcilerine iftar verdi.

Güncel / 18 Haziran 2017 Pazar 11:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aydın Doğan'dan samimi poz

İftar sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

NEŞELİ ANLAR

İftara katılanlar arasında yer alan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aydın Doğan'ın objektiflere verdiği samimi pozlar, akıllara CNN Türk'ün Erdoğan düşmanı olarak bilinen Nevşin Mengü'yü getirdi.



NEVŞİN'İN DÖNÜŞÜ YOK

Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi 'Girdisi çıktısı 23 dakika' sözleriyle küçümsedikten sonra, Aydın Doğan yönetimi tarafından ekrandan uzaklaştırılan Nevşin Mengü'nün ekrana dönüş ihtimali gözükmüyor.



Aydın DoğanCumhurbaşkanıNevşin MengüDoğan HoldingDonald Trump


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