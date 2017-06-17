CHP'li vekilden algı operasyonu

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan asker hastanelere kaldırıldı.



Olayın hemen ardından Manisa'da tüm yetkililer hastanelere giderken olay tüm detaylarıyla araştırılmaya başlandı.



Endişeli bekleyiş devam ederken Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan asker sayısı 200 olarak açıkladı.



CHP'Lİ VEKİLDEN KAOS YARATMA ÇABASI



CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv canlı yayınına katılan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, hastaneye kaldırılan asker sayısını 3000 olarak dillendirdi.



Ayrıca Biçer hastanelerin yetersiz kaldığını ve sahra hastanelerinin kurulduğunu söyledi.



Biçer'in bu açıklamalarının asılsız olduğu yetkililerden gelen açıklamalarla ortaya çıktı.