Almanya'nın Stuttgart Havaalanı'nda bomba alarmı

Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'nda terör alarmı verildiği bildirildi.



Bulgari Havayollarına ait yolcu uçağında 'bir yolcunun uçağı yok etmek istemesine' ilişkin bir ifadesinin duyulması üzerine yolcular arasında tartışma yaşandı. Polis alarma geçerken, uçak tahliye edilerek, bomba imha ekibi uçakta arama yaptı. Stuttgart Federal Polis Sözcüsü Steffen Zaiser, bir yolcunun “bomba” ifadesini duyduğunu kaydederek, uçağın apronda bekletildiğini sözlerine ekledi. Kaynak : İHA