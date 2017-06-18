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Alman polisine saldıran PKK'lı kendini yerde buldu

Berlin'de terör propagandası yapan örgüt sempatizanları Alman polisiyle karşı karşıya geldiğine pişman oldu.

Dünya / 18 Haziran 2017 Pazar 17:08
Alman polisine saldıran PKK'lı kendini yerde buldu
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Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen örgüt sempatizanları, PKK paçavralarıyla propaganda yapmak istedi.

Bölgede olay çıkmaması için güvenlik önlemi alan Alman polisi ile örgüt sempatizanları arasında arbede yaşandı.

ALMAN POLİSİ YERE SERDİ

Bu sırada polise elindeki paçavrayla vurmak isteyen örgüt sempatizanı, kendisini bir anda yerde buldu.

Kafasından kan akmaya başlayan örgüt sempatizanı, başka bir Alman polisi tarafından da yerde sürüklendi. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

AlmanyaBerlinGüvenlik ÖnlemiPropagandaArbede


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