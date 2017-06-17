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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na destek

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş için "Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun. Bu eylemin biçimini destekliyorum." dedi.

Siyaset / 17 Haziran 2017 Cumartesi 23:38
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na destek

Akşener destekçileri tarafından düzenlenen ve tüm halka açık olan iftara Bursalı sivil toplum kuruşu temsilcileri ve iş dünyası katılım gösterdi.

İÇİNİZ SIZLAMIYOR MU?

Akşener, iftar sonrası yaptığı konuşmada Devlet Bahçeli'nin referandum kararını ve politikalarını eleştirerek, 'Şehitlerimize baktığımızda hepsinin sosyal medyasında bozkurt işareti var. Buradan bir kez daha sesleniyorum Sayın Bahçeli içiniz sızlamıyor mu? Türkiye'yi getirdiğiniz yerden hiç üzüntü duymuyor musunuz?' şeklinde konuştu.

ALLAH GÜCÜNÜ ARTTIRSIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun hapse mahkum edilmesinden sonra başlattığı adalet yürüyüşüne destek verdiğini ifade eden Akşener şunları söyledi: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hapse mahkum edilmesiyle ilgili bir adalet yürüyüşü başlattı. Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun. Bu eylemin biçimini destekliyorum. Çünkü provokasyon yok. İnşallah hayırlı olur.'

MHP'den ihraç sonrası yeni bir oluşuma gidileceğinin sinyalini veren Akşener, '1200 arkadaşımla uzun süren görüşmeler yaptık. 20 Haziran'da görülecek davanın sonucu ne olursa olsun bu ülkeyi kurdun kuşun eline bırakmayacağız. Arkadaşlarımın yüzde 90'ı yeni bir oluşum kurulmasından yana.” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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