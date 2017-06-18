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Acı haber az önce Tunceli'den geldi! Şehidimiz var..

Tunceli Nazımiye kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaşam / 18 Haziran 2017 Pazar 18:02
Acı haber az önce Tunceli'den geldi! Şehidimiz var..

Bugün akşam saatlerinde Tunceli Nazımiye kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

OVACIK'TA DA TACİZ ATEŞİ AÇILDI

Tunceli'nin Ovacık İlçesi’ndeki Kuşluca Jandarma Karakolu’na PKK’lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleriÿtröristlerin ateşineÿ anında karşılık verdi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 08.15 sıralarında, Ovacık İlçesi Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığı’na terör örgütü PKK mensuplarınca 1400-1500 metre mesafeden uzun namlulu silah ile 8-10 atım taciz ateşinde bulunulduğu belirtilerek, "Ateşin geldiği istikamete karakolda konuşlu bulunan silahlar ile anında karşılık verilmiş, taciz sonunda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. Kaynak : İHA

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